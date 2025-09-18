Divisas / UKOMW
UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025
0.0083 USD 0.0003 (3.75%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UKOMW de hoy ha cambiado un 3.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0083, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0085.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0083 0.0085
Rango anual
0.0052 0.0129
- Cierres anteriores
- 0.0080
- Open
- 0.0085
- Bid
- 0.0083
- Ask
- 0.0113
- Low
- 0.0083
- High
- 0.0085
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 3.75%
- Cambio mensual
- 16.90%
- Cambio a 6 meses
- -17.82%
- Cambio anual
- -30.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B