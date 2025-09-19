クォートセクション
通貨 / UKOMW
UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025

0.0082 USD 0.0001 (1.20%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UKOMWの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0082の安値と0.0083の高値で取引されました。

Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0082 0.0083
1年のレンジ
0.0052 0.0129
以前の終値
0.0083
始値
0.0083
買値
0.0082
買値
0.0112
安値
0.0082
高値
0.0083
出来高
2
1日の変化
-1.20%
1ヶ月の変化
15.49%
6ヶ月の変化
-18.81%
1年の変化
-31.09%
