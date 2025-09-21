QuotazioniSezioni
Valute / UKOMW
UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025

0.0083 USD 0.0001 (1.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UKOMW ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0070 e ad un massimo di 0.0083.

Segui le dinamiche di Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0070 0.0083
Intervallo Annuale
0.0052 0.0129
Chiusura Precedente
0.0082
Apertura
0.0070
Bid
0.0083
Ask
0.0113
Minimo
0.0070
Massimo
0.0083
Volume
4
Variazione giornaliera
1.22%
Variazione Mensile
16.90%
Variazione Semestrale
-17.82%
Variazione Annuale
-30.25%
21 settembre, domenica