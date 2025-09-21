Valute / UKOMW
UKOMW: Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025
0.0083 USD 0.0001 (1.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UKOMW ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0070 e ad un massimo di 0.0083.
Segui le dinamiche di Ucommune International Ltd - Warrant expiring 11/17/2025. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0070 0.0083
Intervallo Annuale
0.0052 0.0129
- Chiusura Precedente
- 0.0082
- Apertura
- 0.0070
- Bid
- 0.0083
- Ask
- 0.0113
- Minimo
- 0.0070
- Massimo
- 0.0083
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 1.22%
- Variazione Mensile
- 16.90%
- Variazione Semestrale
- -17.82%
- Variazione Annuale
- -30.25%
21 settembre, domenica