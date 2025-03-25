FiyatlarBölümler
TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF

17.81 USD 0.48 (2.77%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSL fiyatı bugün 2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.61 ve Yüksek fiyatı olarak 17.99 aralığında işlem gördü.

GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
17.61 17.99
Yıllık aralık
7.93 23.03
Önceki kapanış
17.33
Açılış
17.62
Satış
17.81
Alış
18.11
Düşük
17.61
Yüksek
17.99
Hacim
349
Günlük değişim
2.77%
Aylık değişim
38.06%
6 aylık değişim
72.41%
Yıllık değişim
63.24%
21 Eylül, Pazar