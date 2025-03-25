CotizacionesSecciones
Divisas / TSL
Volver a Acciones

TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF

17.80 USD 0.21 (1.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TSL de hoy ha cambiado un 1.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.99, mientras que el máximo ha alcanzado 17.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSL News

Rango diario
16.99 17.93
Rango anual
7.93 23.03
Cierres anteriores
17.59
Open
17.26
Bid
17.80
Ask
18.10
Low
16.99
High
17.93
Volumen
551
Cambio diario
1.19%
Cambio mensual
37.98%
Cambio a 6 meses
72.31%
Cambio anual
63.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B