TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF

17.81 USD 0.48 (2.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TSL a changé de 2.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.61 et à un maximum de 17.99.

Suivez la dynamique GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.61 17.99
Range Annuel
7.93 23.03
Clôture Précédente
17.33
Ouverture
17.62
Bid
17.81
Ask
18.11
Plus Bas
17.61
Plus Haut
17.99
Volume
349
Changement quotidien
2.77%
Changement Mensuel
38.06%
Changement à 6 Mois
72.41%
Changement Annuel
63.24%
20 septembre, samedi