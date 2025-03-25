Währungen / TSL
TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF
17.71 USD 0.38 (2.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSL hat sich für heute um 2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.61 bis zu einem Hoch von 17.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.61 17.99
Jahresspanne
7.93 23.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.33
- Eröffnung
- 17.62
- Bid
- 17.71
- Ask
- 18.01
- Tief
- 17.61
- Hoch
- 17.99
- Volumen
- 289
- Tagesänderung
- 2.19%
- Monatsänderung
- 37.29%
- 6-Monatsänderung
- 71.44%
- Jahresänderung
- 62.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K