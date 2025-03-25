Valute / TSL
TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF
17.81 USD 0.48 (2.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSL ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.61 e ad un massimo di 17.99.
Segui le dinamiche di GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.61 17.99
Intervallo Annuale
7.93 23.03
- Chiusura Precedente
- 17.33
- Apertura
- 17.62
- Bid
- 17.81
- Ask
- 18.11
- Minimo
- 17.61
- Massimo
- 17.99
- Volume
- 349
- Variazione giornaliera
- 2.77%
- Variazione Mensile
- 38.06%
- Variazione Semestrale
- 72.41%
- Variazione Annuale
- 63.24%
21 settembre, domenica