Курс TSL за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.12, а максимальная — 17.67.

Следите за динамикой GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.