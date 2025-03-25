КотировкиРазделы
TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF

17.59 USD 0.59 (3.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSL за сегодня изменился на 3.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.12, а максимальная — 17.67.

Следите за динамикой GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.12 17.67
Годовой диапазон
7.93 23.03
Предыдущее закрытие
17.00
Open
17.24
Bid
17.59
Ask
17.89
Low
17.12
High
17.67
Объем
483
Дневное изменение
3.47%
Месячное изменение
36.36%
6-месячное изменение
70.28%
Годовое изменение
61.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.