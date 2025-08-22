Dövizler / TSCO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TSCO: Tractor Supply Company
59.66 USD 0.21 (0.35%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TSCO fiyatı bugün -0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.05 ve Yüksek fiyatı olarak 60.14 aralığında işlem gördü.
Tractor Supply Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSCO haberleri
- Supermarket Income REIT kâra geçti, temettüyü artırdı ve portföyünü güçlendirdi
- Supermarket Income REIT swings to profit, boosts dividend and strengthens portfoli
- JPMorgan, güçlü görünüm nedeniyle J Sainsbury hisse fiyat hedefini 3,63 sterline yükseltti
- JPMorgan raises J Sainsbury stock price target to GBP3.63 on strong outlook
- RBC, Argos’un satışının değer açığa çıkaracağını ve gıdaya odaklanmayı sağlayacağını görüyor
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- Tractor Supply Company (TSCO) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers
- Here's My Top Dividend Stock to Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Tractor Supply Company (TSCO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Coca-Cola Europacific Partners faces limited impact from UK energy drink ban: Jeff
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- FTSE 100 today:Index climbs, pound strengthens, strong moves in Kainos, BAE, Tesco
- Tesco stock up as J.P. Morgan puts on Positive Catalyst Watch, raises PT to 450p
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- If You Invested $1000 in Tractor Supply a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- UK’s Asda warns of sales hit from completion of Walmart IT separation
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.09%
Günlük aralık
59.05 60.14
Yıllık aralık
46.85 63.98
- Önceki kapanış
- 59.87
- Açılış
- 60.04
- Satış
- 59.66
- Alış
- 59.96
- Düşük
- 59.05
- Yüksek
- 60.14
- Hacim
- 9.025 K
- Günlük değişim
- -0.35%
- Aylık değişim
- -3.32%
- 6 aylık değişim
- 8.69%
- Yıllık değişim
- 2.30%
21 Eylül, Pazar