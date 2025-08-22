Moedas / TSCO
TSCO: Tractor Supply Company
59.10 USD 0.11 (0.19%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSCO para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.89 e o mais alto foi 60.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Tractor Supply Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
58.89 60.01
Faixa anual
46.85 63.98
- Fechamento anterior
- 58.99
- Open
- 59.19
- Bid
- 59.10
- Ask
- 59.40
- Low
- 58.89
- High
- 60.01
- Volume
- 10.514 K
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- -4.23%
- Mudança de 6 meses
- 7.67%
- Mudança anual
- 1.34%
