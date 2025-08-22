Währungen / TSCO
TSCO: Tractor Supply Company
59.87 USD 0.77 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSCO hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.30 bis zu einem Hoch von 60.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tractor Supply Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
59.30 60.37
Jahresspanne
46.85 63.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.10
- Eröffnung
- 59.61
- Bid
- 59.87
- Ask
- 60.17
- Tief
- 59.30
- Hoch
- 60.37
- Volumen
- 9.526 K
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- -2.98%
- 6-Monatsänderung
- 9.07%
- Jahresänderung
- 2.66%
