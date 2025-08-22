KurseKategorien
TSCO
TSCO: Tractor Supply Company

59.87 USD 0.77 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSCO hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.30 bis zu einem Hoch von 60.37 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
59.30 60.37
Jahresspanne
46.85 63.98
Vorheriger Schlusskurs
59.10
Eröffnung
59.61
Bid
59.87
Ask
60.17
Tief
59.30
Hoch
60.37
Volumen
9.526 K
Tagesänderung
1.30%
Monatsänderung
-2.98%
6-Monatsänderung
9.07%
Jahresänderung
2.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K