Валюты / TSCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TSCO: Tractor Supply Company
58.99 USD 0.62 (1.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSCO за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.48, а максимальная — 59.75.
Следите за динамикой Tractor Supply Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TSCO
- JPMorgan повышает целевую цену акций J Sainsbury до 3,63 фунтов на фоне сильных перспектив
- JPMorgan raises J Sainsbury stock price target to GBP3.63 on strong outlook
- RBC видит, что выход Argos разблокирует ценность и переориентирует на сильные стороны в продуктовом сегменте
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- London stocks rise as investors assess corporate earnings, await US inflation data
- Tractor Supply Company (TSCO) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers
- Here's My Top Dividend Stock to Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- London stocks edge higher led by industrials, banks; US jobs data in focus
- Dollar Tree's Treasure Hunt Meets Tariff Trouble (NASDAQ:DLTR)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Tractor Supply Company (TSCO) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Coca-Cola Europacific Partners faces limited impact from UK energy drink ban: Jeff
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- FTSE 100 today:Index climbs, pound strengthens, strong moves in Kainos, BAE, Tesco
- Tesco stock up as J.P. Morgan puts on Positive Catalyst Watch, raises PT to 450p
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- If You Invested $1000 in Tractor Supply a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- UK’s Asda warns of sales hit from completion of Walmart IT separation
- Exclusive: Alpha Modus files patent infringement lawsuit against A2Z Cust2Mate
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.09%
- Tractor Supply launches exclusive women’s apparel line with Molly Yeh
- Beat the Market the Zacks Way: CBRE, Acadian, Fastenal in Focus
Дневной диапазон
58.48 59.75
Годовой диапазон
46.85 63.98
- Предыдущее закрытие
- 59.61
- Open
- 59.55
- Bid
- 58.99
- Ask
- 59.29
- Low
- 58.48
- High
- 59.75
- Объем
- 11.687 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -4.41%
- 6-месячное изменение
- 7.47%
- Годовое изменение
- 1.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.