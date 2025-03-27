Dövizler / TSAT
TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl
24.16 USD 0.15 (0.62%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TSAT fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.11 ve Yüksek fiyatı olarak 25.14 aralığında işlem gördü.
Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.11 25.14
Yıllık aralık
10.17 29.91
- Önceki kapanış
- 24.31
- Açılış
- 24.29
- Satış
- 24.16
- Alış
- 24.46
- Düşük
- 24.11
- Yüksek
- 25.14
- Hacim
- 319
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- 18.72%
- 6 aylık değişim
- 26.10%
- Yıllık değişim
- 85.13%
21 Eylül, Pazar