クォートセクション
通貨 / TSAT
株に戻る

TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl

24.31 USD 1.03 (4.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TSATの今日の為替レートは、-4.06%変化しました。日中、通貨は1あたり23.69の安値と25.47の高値で取引されました。

Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variablダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSAT News

1日のレンジ
23.69 25.47
1年のレンジ
10.17 29.91
以前の終値
25.34
始値
25.47
買値
24.31
買値
24.61
安値
23.69
高値
25.47
出来高
459
1日の変化
-4.06%
1ヶ月の変化
19.46%
6ヶ月の変化
26.88%
1年の変化
86.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K