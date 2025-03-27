Valute / TSAT
TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl
24.16 USD 0.15 (0.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSAT ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.11 e ad un massimo di 25.14.
Segui le dinamiche di Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TSAT News
Intervallo Giornaliero
24.11 25.14
Intervallo Annuale
10.17 29.91
- Chiusura Precedente
- 24.31
- Apertura
- 24.29
- Bid
- 24.16
- Ask
- 24.46
- Minimo
- 24.11
- Massimo
- 25.14
- Volume
- 319
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- 18.72%
- Variazione Semestrale
- 26.10%
- Variazione Annuale
- 85.13%
21 settembre, domenica