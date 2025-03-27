QuotazioniSezioni
TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl

24.16 USD 0.15 (0.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSAT ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.11 e ad un massimo di 25.14.

Segui le dinamiche di Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
24.11 25.14
Intervallo Annuale
10.17 29.91
Chiusura Precedente
24.31
Apertura
24.29
Bid
24.16
Ask
24.46
Minimo
24.11
Massimo
25.14
Volume
319
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
18.72%
Variazione Semestrale
26.10%
Variazione Annuale
85.13%
