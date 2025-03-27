KurseKategorien
Währungen / TSAT
Zurück zum Aktien

TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl

24.17 USD 0.14 (0.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSAT hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.11 bis zu einem Hoch von 25.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSAT News

Tagesspanne
24.11 25.14
Jahresspanne
10.17 29.91
Vorheriger Schlusskurs
24.31
Eröffnung
24.29
Bid
24.17
Ask
24.47
Tief
24.11
Hoch
25.14
Volumen
284
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
18.77%
6-Monatsänderung
26.15%
Jahresänderung
85.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K