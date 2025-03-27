Währungen / TSAT
TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl
24.17 USD 0.14 (0.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSAT hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.11 bis zu einem Hoch von 25.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.11 25.14
Jahresspanne
10.17 29.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.31
- Eröffnung
- 24.29
- Bid
- 24.17
- Ask
- 24.47
- Tief
- 24.11
- Hoch
- 25.14
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- -0.58%
- Monatsänderung
- 18.77%
- 6-Monatsänderung
- 26.15%
- Jahresänderung
- 85.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K