TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl
24.31 USD 1.03 (4.06%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSAT para hoje mudou para -4.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.69 e o mais alto foi 25.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
23.69 25.47
Faixa anual
10.17 29.91
- Fechamento anterior
- 25.34
- Open
- 25.47
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Low
- 23.69
- High
- 25.47
- Volume
- 459
- Mudança diária
- -4.06%
- Mudança mensal
- 19.46%
- Mudança de 6 meses
- 26.88%
- Mudança anual
- 86.28%
