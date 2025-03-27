Валюты / TSAT
TSAT: Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl
26.58 USD 0.56 (2.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSAT за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.01, а максимальная — 27.50.
Следите за динамикой Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variabl. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TSAT
Дневной диапазон
26.01 27.50
Годовой диапазон
10.17 29.91
- Предыдущее закрытие
- 27.14
- Open
- 27.00
- Bid
- 26.58
- Ask
- 26.88
- Low
- 26.01
- High
- 27.50
- Объем
- 689
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- 30.61%
- 6-месячное изменение
- 38.73%
- Годовое изменение
- 103.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.