Dövizler / TRTN-PC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema
25.0427 USD 0.0173 (0.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRTN-PC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8900 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0500 aralığında işlem gördü.
Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.8900 25.0500
Yıllık aralık
22.4700 25.4942
- Önceki kapanış
- 25.0600
- Açılış
- 25.0100
- Satış
- 25.0427
- Alış
- 25.0457
- Düşük
- 24.8900
- Yüksek
- 25.0500
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- -0.82%
- 6 aylık değişim
- 8.50%
- Yıllık değişim
- 8.50%
21 Eylül, Pazar