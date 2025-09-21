FiyatlarBölümler
TRTN-PC
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema

25.0427 USD 0.0173 (0.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRTN-PC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8900 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0500 aralığında işlem gördü.

Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.8900 25.0500
Yıllık aralık
22.4700 25.4942
Önceki kapanış
25.0600
Açılış
25.0100
Satış
25.0427
Alış
25.0457
Düşük
24.8900
Yüksek
25.0500
Hacim
37
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
-0.82%
6 aylık değişim
8.50%
Yıllık değişim
8.50%
21 Eylül, Pazar