TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema

25.0427 USD 0.0173 (0.07%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TRTN-PC a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.8900 et à un maximum de 25.0500.

Suivez la dynamique Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.8900 25.0500
Range Annuel
22.4700 25.4942
Clôture Précédente
25.0600
Ouverture
25.0100
Bid
25.0427
Ask
25.0457
Plus Bas
24.8900
Plus Haut
25.0500
Volume
37
Changement quotidien
-0.07%
Changement Mensuel
-0.82%
Changement à 6 Mois
8.50%
Changement Annuel
8.50%
20 septembre, samedi