Валюты / TRTN-PC
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema
24.9700 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRTN-PC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.7600, а максимальная — 24.9700.
Следите за динамикой Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.7600 24.9700
Годовой диапазон
22.4700 25.4942
- Предыдущее закрытие
- 24.9700
- Open
- 24.7600
- Bid
- 24.9700
- Ask
- 24.9730
- Low
- 24.7600
- High
- 24.9700
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- 8.19%
- Годовое изменение
- 8.19%
