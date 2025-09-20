Valute / TRTN-PC
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema
25.0427 USD 0.0173 (0.07%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTN-PC ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8900 e ad un massimo di 25.0500.
Segui le dinamiche di Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.8900 25.0500
Intervallo Annuale
22.4700 25.4942
- Chiusura Precedente
- 25.0600
- Apertura
- 25.0100
- Bid
- 25.0427
- Ask
- 25.0457
- Minimo
- 24.8900
- Massimo
- 25.0500
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- -0.82%
- Variazione Semestrale
- 8.50%
- Variazione Annuale
- 8.50%
20 settembre, sabato