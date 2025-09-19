Währungen / TRTN-PC
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema
25.0600 USD 0.0600 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRTN-PC hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9150 bis zu einem Hoch von 25.0700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.9150 25.0700
Jahresspanne
22.4700 25.4942
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.0000
- Eröffnung
- 24.9150
- Bid
- 25.0600
- Ask
- 25.0630
- Tief
- 24.9150
- Hoch
- 25.0700
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 8.58%
- Jahresänderung
- 8.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K