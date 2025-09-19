KurseKategorien
TRTN-PC: Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema

25.0600 USD 0.0600 (0.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTN-PC hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9150 bis zu einem Hoch von 25.0700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Triton International Limited 7.375% Series C Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.9150 25.0700
Jahresspanne
22.4700 25.4942
Vorheriger Schlusskurs
25.0000
Eröffnung
24.9150
Bid
25.0600
Ask
25.0630
Tief
24.9150
Hoch
25.0700
Volumen
12
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
8.58%
Jahresänderung
8.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K