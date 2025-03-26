Dövizler / THTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
THTX: Theratechnologies Inc
3.30 USD 0.01 (0.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THTX fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.30 ve Yüksek fiyatı olarak 3.31 aralığında işlem gördü.
Theratechnologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THTX haberleri
- Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak
- Theratechnologies Inc. (TH:CA) Special Meeting Of Shareholders Of Theratechnologies Call
- Theratechnologies shareholders to vote on Future Pak acquisition
- Theratechnologies stock holds steady as Jones Trading maintains rating
- Beyond GLP-1s: Is Tesamorelin’s Exit A Sign Of New Metabolic Opportunities? (NASDAQ:THTX)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Theratechnologies stock rating downgraded to Hold by Jones Trading
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Theratechnologies Reports on its Annual Meeting of Shareholders
- Theratechnologies: A High-Risk, High-Reward Speculation As Shares Trade At 39% Discount To Future Pak's $3.51-$4.50 Offer (NASDAQ:THTX)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Theratechnologies Shares Jump 42% After Future Pak's $255 Million Takeover Bid
- What's Going On With Theratechnologies Shares Friday? - Theratechnologies (NASDAQ:THTX)
- Theratechnologies Inc. (THTX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Günlük aralık
3.30 3.31
Yıllık aralık
1.12 3.34
- Önceki kapanış
- 3.31
- Açılış
- 3.30
- Satış
- 3.30
- Alış
- 3.60
- Düşük
- 3.30
- Yüksek
- 3.31
- Hacim
- 418
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 1.85%
- 6 aylık değişim
- 139.13%
- Yıllık değişim
- 177.31%
21 Eylül, Pazar