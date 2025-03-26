通貨 / THTX
THTX: Theratechnologies Inc
3.31 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THTXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.30の安値と3.32の高値で取引されました。
Theratechnologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.30 3.32
1年のレンジ
1.12 3.34
- 以前の終値
- 3.31
- 始値
- 3.31
- 買値
- 3.31
- 買値
- 3.61
- 安値
- 3.30
- 高値
- 3.32
- 出来高
- 1.048 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.16%
- 6ヶ月の変化
- 139.86%
- 1年の変化
- 178.15%
