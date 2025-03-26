KurseKategorien
THTX: Theratechnologies Inc

3.30 USD 0.01 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THTX hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.30 bis zu einem Hoch von 3.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Theratechnologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.30 3.31
Jahresspanne
1.12 3.34
Vorheriger Schlusskurs
3.31
Eröffnung
3.30
Bid
3.30
Ask
3.60
Tief
3.30
Hoch
3.31
Volumen
202
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
1.85%
6-Monatsänderung
139.13%
Jahresänderung
177.31%
