Währungen / THTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
THTX: Theratechnologies Inc
3.30 USD 0.01 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THTX hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.30 bis zu einem Hoch von 3.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Theratechnologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THTX News
- Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak
- Theratechnologies Inc. (TH:CA) Special Meeting Of Shareholders Of Theratechnologies Call
- Theratechnologies shareholders to vote on Future Pak acquisition
- Theratechnologies stock holds steady as Jones Trading maintains rating
- Beyond GLP-1s: Is Tesamorelin’s Exit A Sign Of New Metabolic Opportunities? (NASDAQ:THTX)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Theratechnologies stock rating downgraded to Hold by Jones Trading
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Theratechnologies Reports on its Annual Meeting of Shareholders
- Theratechnologies: A High-Risk, High-Reward Speculation As Shares Trade At 39% Discount To Future Pak's $3.51-$4.50 Offer (NASDAQ:THTX)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Theratechnologies Shares Jump 42% After Future Pak's $255 Million Takeover Bid
- What's Going On With Theratechnologies Shares Friday? - Theratechnologies (NASDAQ:THTX)
- Theratechnologies Inc. (THTX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Tagesspanne
3.30 3.31
Jahresspanne
1.12 3.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.31
- Eröffnung
- 3.30
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Tief
- 3.30
- Hoch
- 3.31
- Volumen
- 202
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 1.85%
- 6-Monatsänderung
- 139.13%
- Jahresänderung
- 177.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K