Moedas / THTX
THTX: Theratechnologies Inc
3.32 USD 0.01 (0.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THTX para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.31 e o mais alto foi 3.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Theratechnologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
THTX Notícias
- Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak
- Theratechnologies Inc. (TH:CA) Special Meeting Of Shareholders Of Theratechnologies Call
- Theratechnologies shareholders to vote on Future Pak acquisition
- Theratechnologies stock holds steady as Jones Trading maintains rating
- Beyond GLP-1s: Is Tesamorelin’s Exit A Sign Of New Metabolic Opportunities? (NASDAQ:THTX)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Theratechnologies stock rating downgraded to Hold by Jones Trading
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Theratechnologies Reports on its Annual Meeting of Shareholders
- Theratechnologies: A High-Risk, High-Reward Speculation As Shares Trade At 39% Discount To Future Pak's $3.51-$4.50 Offer (NASDAQ:THTX)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Theratechnologies Shares Jump 42% After Future Pak's $255 Million Takeover Bid
- What's Going On With Theratechnologies Shares Friday? - Theratechnologies (NASDAQ:THTX)
- Theratechnologies Inc. (THTX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Faixa diária
3.31 3.32
Faixa anual
1.12 3.34
- Fechamento anterior
- 3.31
- Open
- 3.32
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- Low
- 3.31
- High
- 3.32
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- 2.47%
- Mudança de 6 meses
- 140.58%
- Mudança anual
- 178.99%
