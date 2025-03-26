Divisas / THTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
THTX: Theratechnologies Inc
3.31 USD 0.01 (0.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de THTX de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.29, mientras que el máximo ha alcanzado 3.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Theratechnologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THTX News
- Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak
- Theratechnologies Inc. (TH:CA) Special Meeting Of Shareholders Of Theratechnologies Call
- Theratechnologies shareholders to vote on Future Pak acquisition
- Theratechnologies stock holds steady as Jones Trading maintains rating
- Beyond GLP-1s: Is Tesamorelin’s Exit A Sign Of New Metabolic Opportunities? (NASDAQ:THTX)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Theratechnologies stock rating downgraded to Hold by Jones Trading
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Theratechnologies Reports on its Annual Meeting of Shareholders
- Theratechnologies: A High-Risk, High-Reward Speculation As Shares Trade At 39% Discount To Future Pak's $3.51-$4.50 Offer (NASDAQ:THTX)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Theratechnologies Shares Jump 42% After Future Pak's $255 Million Takeover Bid
- What's Going On With Theratechnologies Shares Friday? - Theratechnologies (NASDAQ:THTX)
- Theratechnologies Inc. (THTX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Rango diario
3.29 3.34
Rango anual
1.12 3.34
- Cierres anteriores
- 3.30
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Low
- 3.29
- High
- 3.34
- Volumen
- 796
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- 2.16%
- Cambio a 6 meses
- 139.86%
- Cambio anual
- 178.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B