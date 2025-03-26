Valute / THTX
THTX: Theratechnologies Inc
3.30 USD 0.01 (0.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio THTX ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30 e ad un massimo di 3.31.
Segui le dinamiche di Theratechnologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
THTX News
- Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak
- Theratechnologies Inc. (TH:CA) Special Meeting Of Shareholders Of Theratechnologies Call
- Theratechnologies shareholders to vote on Future Pak acquisition
- Theratechnologies stock holds steady as Jones Trading maintains rating
- Beyond GLP-1s: Is Tesamorelin’s Exit A Sign Of New Metabolic Opportunities? (NASDAQ:THTX)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Theratechnologies stock rating downgraded to Hold by Jones Trading
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Theratechnologies Reports on its Annual Meeting of Shareholders
- Theratechnologies: A High-Risk, High-Reward Speculation As Shares Trade At 39% Discount To Future Pak's $3.51-$4.50 Offer (NASDAQ:THTX)
- Crude Oil Moves Lower; M&T Bank Earnings Miss Views - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), MarineMax (NYSE:HZO)
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Theratechnologies Shares Jump 42% After Future Pak's $255 Million Takeover Bid
- What's Going On With Theratechnologies Shares Friday? - Theratechnologies (NASDAQ:THTX)
- Theratechnologies Inc. (THTX) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Advance: Market Is Looking 'More Balanced' And Gone From 'Above-Trend To On-Trend,' Says Expert - CISO Global (NASDAQ:CISO)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Intervallo Giornaliero
3.30 3.31
Intervallo Annuale
1.12 3.34
- Chiusura Precedente
- 3.31
- Apertura
- 3.30
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Minimo
- 3.30
- Massimo
- 3.31
- Volume
- 418
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- 139.13%
- Variazione Annuale
- 177.31%
21 settembre, domenica