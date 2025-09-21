FiyatlarBölümler
Dövizler / TGEN
Geri dön - Hisse senetleri

TGEN: Tecogen Inc.

8.69 USD 1.41 (19.37%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TGEN fiyatı bugün 19.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.44 ve Yüksek fiyatı olarak 8.95 aralığında işlem gördü.

Tecogen Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
7.44 8.95
Yıllık aralık
0.62 11.54
Önceki kapanış
7.28
Açılış
7.44
Satış
8.69
Alış
8.99
Düşük
7.44
Yüksek
8.95
Hacim
2.247 K
Günlük değişim
19.37%
Aylık değişim
16.49%
6 aylık değişim
1197.01%
Yıllık değişim
269.79%
21 Eylül, Pazar