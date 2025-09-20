시세섹션
통화 / TGEN
주식로 돌아가기

TGEN: Tecogen Inc.

8.69 USD 1.41 (19.37%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TGEN 환율이 오늘 19.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.44이고 고가는 8.95이었습니다.

Tecogen Inc. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
7.44 8.95
년간 변동
0.62 11.54
이전 종가
7.28
시가
7.44
Bid
8.69
Ask
8.99
저가
7.44
고가
8.95
볼륨
2.247 K
일일 변동
19.37%
월 변동
16.49%
6개월 변동
1197.01%
년간 변동율
269.79%
20 9월, 토요일