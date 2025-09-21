Valute / TGEN
TGEN: Tecogen Inc.
8.69 USD 1.41 (19.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TGEN ha avuto una variazione del 19.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.44 e ad un massimo di 8.95.
Segui le dinamiche di Tecogen Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.44 8.95
Intervallo Annuale
0.62 11.54
- Chiusura Precedente
- 7.28
- Apertura
- 7.44
- Bid
- 8.69
- Ask
- 8.99
- Minimo
- 7.44
- Massimo
- 8.95
- Volume
- 2.247 K
- Variazione giornaliera
- 19.37%
- Variazione Mensile
- 16.49%
- Variazione Semestrale
- 1197.01%
- Variazione Annuale
- 269.79%
21 settembre, domenica