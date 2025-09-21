QuotazioniSezioni
TGEN: Tecogen Inc.

8.69 USD 1.41 (19.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TGEN ha avuto una variazione del 19.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.44 e ad un massimo di 8.95.

Segui le dinamiche di Tecogen Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.44 8.95
Intervallo Annuale
0.62 11.54
Chiusura Precedente
7.28
Apertura
7.44
Bid
8.69
Ask
8.99
Minimo
7.44
Massimo
8.95
Volume
2.247 K
Variazione giornaliera
19.37%
Variazione Mensile
16.49%
Variazione Semestrale
1197.01%
Variazione Annuale
269.79%
21 settembre, domenica