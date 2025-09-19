KurseKategorien
Währungen / TGEN
TGEN: Tecogen Inc.

8.02 USD 0.74 (10.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TGEN hat sich für heute um 10.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.44 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tecogen Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.44 8.18
Jahresspanne
0.62 11.54
Vorheriger Schlusskurs
7.28
Eröffnung
7.44
Bid
8.02
Ask
8.32
Tief
7.44
Hoch
8.18
Volumen
496
Tagesänderung
10.16%
Monatsänderung
7.51%
6-Monatsänderung
1097.01%
Jahresänderung
241.28%
