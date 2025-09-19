Währungen / TGEN
TGEN: Tecogen Inc.
8.02 USD 0.74 (10.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGEN hat sich für heute um 10.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.44 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tecogen Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.44 8.18
Jahresspanne
0.62 11.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.28
- Eröffnung
- 7.44
- Bid
- 8.02
- Ask
- 8.32
- Tief
- 7.44
- Hoch
- 8.18
- Volumen
- 496
- Tagesänderung
- 10.16%
- Monatsänderung
- 7.51%
- 6-Monatsänderung
- 1097.01%
- Jahresänderung
- 241.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K