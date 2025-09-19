クォートセクション
通貨 / TGEN
TGEN: Tecogen Inc.

7.28 USD 0.19 (2.68%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TGENの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり7.17の安値と7.64の高値で取引されました。

Tecogen Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
7.17 7.64
1年のレンジ
0.62 11.54
以前の終値
7.09
始値
7.31
買値
7.28
買値
7.58
安値
7.17
高値
7.64
出来高
987
1日の変化
2.68%
1ヶ月の変化
-2.41%
6ヶ月の変化
986.57%
1年の変化
209.79%
