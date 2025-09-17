Валюты / TGEN
TGEN: Tecogen Inc.
7.04 USD 0.29 (3.96%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGEN за сегодня изменился на -3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.92, а максимальная — 7.60.
Следите за динамикой Tecogen Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.92 7.60
Годовой диапазон
0.62 11.54
- Предыдущее закрытие
- 7.33
- Open
- 7.60
- Bid
- 7.04
- Ask
- 7.34
- Low
- 6.92
- High
- 7.60
- Объем
- 678
- Дневное изменение
- -3.96%
- Месячное изменение
- -5.63%
- 6-месячное изменение
- 950.75%
- Годовое изменение
- 199.57%
