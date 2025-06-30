TDVI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi 28.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.71 - 29.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 72 değerine ulaştı. TDVI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi şu anda 28.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.48% ve USD değerlerini izler. TDVI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TDVI hisse senedi nasıl alınır? FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisselerini şu anki 28.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.77 ve Ask 29.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 72 ve günlük değişim oranı -1.67% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TDVI fiyat hareketlerini takip edin.

TDVI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.19 - 29.26 ve mevcut fiyatı 28.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.77 veya Ask 29.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 28.21% değerlerini karşılaştırır. TDVI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi yıllık olarak 29.26 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.19 - 29.26). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak FT Vest Technology Dividend Target Income ETF performansını takip edin.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.19 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.19 - 29.26 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TDVI fiyat hareketlerini izleyin.