TDVI: FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

28.81 USD 0.20 (0.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TDVIの今日の為替レートは、0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり28.61の安値と28.89の高値で取引されました。

FT Vest Technology Dividend Target Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.61 28.89
1年のレンジ
19.19 28.89
以前の終値
28.61
始値
28.71
買値
28.81
買値
29.11
安値
28.61
高値
28.89
出来高
70
1日の変化
0.70%
1ヶ月の変化
9.63%
6ヶ月の変化
30.30%
1年の変化
16.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K