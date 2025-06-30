Valute / TDVI
TDVI: FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
28.87 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TDVI ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.65 e ad un massimo di 28.87.
Segui le dinamiche di FT Vest Technology Dividend Target Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.65 28.87
Intervallo Annuale
19.19 28.89
- Chiusura Precedente
- 28.81
- Apertura
- 28.76
- Bid
- 28.87
- Ask
- 29.17
- Minimo
- 28.65
- Massimo
- 28.87
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 9.86%
- Variazione Semestrale
- 30.57%
- Variazione Annuale
- 16.36%
21 settembre, domenica