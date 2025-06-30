QuotazioniSezioni
Valute / TDVI
Tornare a Azioni

TDVI: FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

28.87 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TDVI ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.65 e ad un massimo di 28.87.

Segui le dinamiche di FT Vest Technology Dividend Target Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDVI News

Intervallo Giornaliero
28.65 28.87
Intervallo Annuale
19.19 28.89
Chiusura Precedente
28.81
Apertura
28.76
Bid
28.87
Ask
29.17
Minimo
28.65
Massimo
28.87
Volume
50
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
9.86%
Variazione Semestrale
30.57%
Variazione Annuale
16.36%
21 settembre, domenica