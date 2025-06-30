Währungen / TDVI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TDVI: FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
28.83 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDVI hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.65 bis zu einem Hoch von 28.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Technology Dividend Target Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.65 28.83
Jahresspanne
19.19 28.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.81
- Eröffnung
- 28.76
- Bid
- 28.83
- Ask
- 29.13
- Tief
- 28.65
- Hoch
- 28.83
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 9.70%
- 6-Monatsänderung
- 30.39%
- Jahresänderung
- 16.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K