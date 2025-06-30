Валюты / TDVI
TDVI: FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
28.56 USD 0.07 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDVI за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.46, а максимальная — 28.78.
Следите за динамикой FT Vest Technology Dividend Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.46 28.78
Годовой диапазон
19.19 28.84
- Предыдущее закрытие
- 28.49
- Open
- 28.78
- Bid
- 28.56
- Ask
- 28.86
- Low
- 28.46
- High
- 28.78
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 8.68%
- 6-месячное изменение
- 29.17%
- Годовое изменение
- 15.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.