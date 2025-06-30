Курс TDVI за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.46, а максимальная — 28.78.

Следите за динамикой FT Vest Technology Dividend Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.