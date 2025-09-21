Dövizler / SXTPW
SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SXTPW fiyatı bugün -10.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0445 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0445 aralığında işlem gördü.
60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0445 0.0445
Yıllık aralık
0.0108 0.1501
- Önceki kapanış
- 0.0495
- Açılış
- 0.0445
- Satış
- 0.0445
- Alış
- 0.0475
- Düşük
- 0.0445
- Yüksek
- 0.0445
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -10.10%
- Aylık değişim
- -50.88%
- 6 aylık değişim
- 96.90%
- Yıllık değişim
- -26.20%
21 Eylül, Pazar