FiyatlarBölümler
Dövizler / SXTPW
Geri dön - Hisse senetleri

SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SXTPW fiyatı bugün -10.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0445 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0445 aralığında işlem gördü.

60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0445 0.0445
Yıllık aralık
0.0108 0.1501
Önceki kapanış
0.0495
Açılış
0.0445
Satış
0.0445
Alış
0.0475
Düşük
0.0445
Yüksek
0.0445
Hacim
1
Günlük değişim
-10.10%
Aylık değişim
-50.88%
6 aylık değişim
96.90%
Yıllık değişim
-26.20%
21 Eylül, Pazar