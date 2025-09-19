通貨 / SXTPW
SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXTPWの今日の為替レートは、-10.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0445の安値と0.0445の高値で取引されました。
60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.0445 0.0445
1年のレンジ
0.0108 0.1501
- 以前の終値
- 0.0495
- 始値
- 0.0445
- 買値
- 0.0445
- 買値
- 0.0475
- 安値
- 0.0445
- 高値
- 0.0445
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -10.10%
- 1ヶ月の変化
- -50.88%
- 6ヶ月の変化
- 96.90%
- 1年の変化
- -26.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K