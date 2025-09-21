Valute / SXTPW
SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SXTPW ha avuto una variazione del -10.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0445 e ad un massimo di 0.0445.
Segui le dinamiche di 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0445 0.0445
Intervallo Annuale
0.0108 0.1501
- Chiusura Precedente
- 0.0495
- Apertura
- 0.0445
- Bid
- 0.0445
- Ask
- 0.0475
- Minimo
- 0.0445
- Massimo
- 0.0445
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -10.10%
- Variazione Mensile
- -50.88%
- Variazione Semestrale
- 96.90%
- Variazione Annuale
- -26.20%
21 settembre, domenica