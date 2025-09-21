QuotazioniSezioni
SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SXTPW ha avuto una variazione del -10.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0445 e ad un massimo di 0.0445.

Segui le dinamiche di 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0445 0.0445
Intervallo Annuale
0.0108 0.1501
Chiusura Precedente
0.0495
Apertura
0.0445
Bid
0.0445
Ask
0.0475
Minimo
0.0445
Massimo
0.0445
Volume
1
Variazione giornaliera
-10.10%
Variazione Mensile
-50.88%
Variazione Semestrale
96.90%
Variazione Annuale
-26.20%
21 settembre, domenica