KurseKategorien
Währungen / SXTPW
Zurück zum Aktien

SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SXTPW hat sich für heute um -10.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0445 bis zu einem Hoch von 0.0445 gehandelt.

Verfolgen Sie die 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0445 0.0445
Jahresspanne
0.0108 0.1501
Vorheriger Schlusskurs
0.0495
Eröffnung
0.0445
Bid
0.0445
Ask
0.0475
Tief
0.0445
Hoch
0.0445
Volumen
1
Tagesänderung
-10.10%
Monatsänderung
-50.88%
6-Monatsänderung
96.90%
Jahresänderung
-26.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K