SXTPW: 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0445 USD 0.0050 (10.10%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SXTPW a changé de -10.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0445 et à un maximum de 0.0445.

Suivez la dynamique 60 Degrees Pharmaceuticals Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0445 0.0445
Range Annuel
0.0108 0.1501
Clôture Précédente
0.0495
Ouverture
0.0445
Bid
0.0445
Ask
0.0475
Plus Bas
0.0445
Plus Haut
0.0445
Volume
1
Changement quotidien
-10.10%
Changement Mensuel
-50.88%
Changement à 6 Mois
96.90%
Changement Annuel
-26.20%
20 septembre, samedi