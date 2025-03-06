FiyatlarBölümler
STVN: Stevanato Group S.p.A

26.78 USD 0.44 (1.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STVN fiyatı bugün -1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.71 ve Yüksek fiyatı olarak 27.92 aralığında işlem gördü.

Stevanato Group S.p.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.71 27.92
Yıllık aralık
17.12 28.00
Önceki kapanış
27.22
Açılış
26.95
Satış
26.78
Alış
27.08
Düşük
26.71
Yüksek
27.92
Hacim
366
Günlük değişim
-1.62%
Aylık değişim
19.02%
6 aylık değişim
29.12%
Yıllık değişim
35.53%
