Dövizler / STVN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STVN: Stevanato Group S.p.A
26.78 USD 0.44 (1.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STVN fiyatı bugün -1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.71 ve Yüksek fiyatı olarak 27.92 aralığında işlem gördü.
Stevanato Group S.p.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STVN haberleri
- USNA vs. STVN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stevanato (STVN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- USNA or STVN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: Stevanato Group beats Q2 2025 earnings forecast, stock drops
- USNA vs. STVN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stevanato Group (STVN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Stevanato Group (STVN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- MKKGY or STVN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Stevanato (STVN) Soars 10.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Will Escalating Medical Costs Dampen Centene's Q2 Earnings?
- Stevanato secures €200 million financing for global expansion
- Stevanato: Expansion In Italy And The U.S. Will Pave The Way (NYSE:STVN)
- Stevanato: Recovery Underway, Buy Confirmed (NYSE:STVN)
- Stevanato Group at Jefferies Conference: Strategic Growth and Expansion
- Stevanato Group at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Guess, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Innovation, Expansion Could Make Stevanato The Next Italian Jewel (NYSE:STVN)
- Stevanato: Ramping Syringe Demand, Buy Confirmed (NYSE:STVN)
- Stevanato Group S.p.A. (STVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
26.71 27.92
Yıllık aralık
17.12 28.00
- Önceki kapanış
- 27.22
- Açılış
- 26.95
- Satış
- 26.78
- Alış
- 27.08
- Düşük
- 26.71
- Yüksek
- 27.92
- Hacim
- 366
- Günlük değişim
- -1.62%
- Aylık değişim
- 19.02%
- 6 aylık değişim
- 29.12%
- Yıllık değişim
- 35.53%
21 Eylül, Pazar