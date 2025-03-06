通貨 / STVN
STVN: Stevanato Group S.p.A
27.22 USD 0.25 (0.93%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STVNの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり26.77の安値と27.64の高値で取引されました。
Stevanato Group S.p.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STVN News
1日のレンジ
26.77 27.64
1年のレンジ
17.12 28.00
- 以前の終値
- 26.97
- 始値
- 27.52
- 買値
- 27.22
- 買値
- 27.52
- 安値
- 26.77
- 高値
- 27.64
- 出来高
- 538
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- 20.98%
- 6ヶ月の変化
- 31.24%
- 1年の変化
- 37.75%
