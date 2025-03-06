KurseKategorien
STVN: Stevanato Group S.p.A

27.22 USD 0.25 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STVN hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.77 bis zu einem Hoch von 27.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stevanato Group S.p.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.77 27.64
Jahresspanne
17.12 28.00
Vorheriger Schlusskurs
26.97
Eröffnung
27.52
Bid
27.22
Ask
27.52
Tief
26.77
Hoch
27.64
Volumen
538
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
20.98%
6-Monatsänderung
31.24%
Jahresänderung
37.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K