STVN: Stevanato Group S.p.A
27.22 USD 0.25 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STVN hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.77 bis zu einem Hoch von 27.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stevanato Group S.p.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.77 27.64
Jahresspanne
17.12 28.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.97
- Eröffnung
- 27.52
- Bid
- 27.22
- Ask
- 27.52
- Tief
- 26.77
- Hoch
- 27.64
- Volumen
- 538
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 20.98%
- 6-Monatsänderung
- 31.24%
- Jahresänderung
- 37.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K