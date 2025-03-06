Валюты / STVN
STVN: Stevanato Group S.p.A
27.26 USD 1.03 (3.93%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STVN за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.20, а максимальная — 27.45.
Следите за динамикой Stevanato Group S.p.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.20 27.45
Годовой диапазон
17.12 28.00
- Предыдущее закрытие
- 26.23
- Open
- 26.25
- Bid
- 27.26
- Ask
- 27.56
- Low
- 26.20
- High
- 27.45
- Объем
- 650
- Дневное изменение
- 3.93%
- Месячное изменение
- 21.16%
- 6-месячное изменение
- 31.44%
- Годовое изменение
- 37.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.